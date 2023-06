Camara s’explique sur son choix de prolonger avec le PSG

Déchu face à Nantes en finale du championnat national U19, Zoumana Camara est une des pièces centrales du PSG. En tout cas chez les jeunes, il fait l’unanimité et c’est pour cette raison que le club de la capitale a voulu poursuivre avec lui. Depuis son arrivée au club en tant que joueur en 2007, l’ancien défenseur veut toujours porter haut les valeurs du club. Interviewé par France Bleu Paris, il s’est expliqué sur son choix de prolonger l’aventure parisienne d’une année supplémentaire.

« Je reste toujours engagé envers l’avenir du club »

« Il y a des mots dans le vestiaire tels que le respect et la loyauté, ce sont des valeurs qui m’incarnent. Quand on passe 16 ans dans un club, forcément, avec le choix de vouloir entraîner, je me rapproche davantage de la sortie que de rester au club, par rapport à ce que j’inspire. Cependant, je ne me voyais pas dans une situation où le club décide de me renouveler et moi qui dis « bon d’accord, je mets le contrat de côté, j’attends pour voir ce que j’ai d’autre et si je ne trouve pas, je reviens vers vous ». Je ne trouvais pas ça correct »

J’ai préféré m’engager (pour une année supplémentaire) et poursuivre mon travail d’entraîneur avec les jeunes. Par contre, si une offre provenant d’un projet que je ne peux pas refuser se présente, nous en discuterons et verrons ce qu’il en est, mais je reste toujours engagé envers l’avenir du club. J’en suis très fier et très heureux, mais il est évident qu’à un certain moment, la possibilité d’un départ se rapproche. Cependant, si cela se produit, je souhaite que cela se fasse de manière naturelle, simple et surtout dans le respect »

