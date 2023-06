Sa carrière, la proximité avec ses joueurs, sa relation avec Galtier… Camara se livre

Une défaite 2-1 en finale du championnat national U19 contre Nantes, voilà comment Zoumana Camara a terminé la saison. Après une deuxième année en tant qu’entraîneur des U19, le coach parisien fait le bilan de la saison auprès du Parisien.

Son amour pour le club

« Il y a l’amour du club, de la ville. J’essaye d’avoir ce côté loyal. Le club m’a beaucoup donné. J’essaye de lui rendre à travers mon investissement et la transmission. Avoir l’opportunité d’intégrer le staff pro à la fin de ma carrière, ce n’était pas donné. À chaque fois qu’un nouveau coach arrive, on a l’impression qu’il faut recommencer, qu’il faut gagner sa confiance pour pouvoir échanger avec lui et lui faire comprendre qu’on est là pour l’aider parce qu’on a une connaissance du club. »

Un avenir en tant qu’entraîneur des A ?

« (Sans hésiter). Numéro 1 chez les jeunes. Je ne passe plus adjoint. J’ai pris beaucoup de plaisir à être adjoint. J’ai côtoyé Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et j’ai beaucoup appris d’eux. J’ai bien aimé une phrase de Roberto De Zerbi (coach de Brighton) qui dit que les entraîneurs sont des éponges. Ils vont chercher chez les autres ce qui les intéresse mais à la fin, ils restent eux-mêmes. Je n’essaye pas de faire du Blanc, du Emery ou du Tuchel, mais je prends chez chacun ce qui me parle et ce qui m’anime. Ensuite je fais du Zoumana. Dans ma construction, je m’en rapproche de plus en plus. Mais ça sera le projet qu’on me proposera qui me fera dire si je suis vraiment prêt. On a parlé de longévité, de loyauté et ce sont des choses auxquelles j’attache beaucoup d’importance. S’il y a une offre qui vient et qui ne se refuse pas, je l’étudierai. Mais je ne suis pas à la recherche, surtout après la saison que l’on vient de vivre. Perdre comme ça en finale, à quelques détails près… Je n’ai qu’une envie : c’est de repartir«

Son amour pour ses joueurs

« Les joueurs ont tous mon numéro, ils peuvent m’appeler quand ils veulent. S’ils ont besoin de quoi que ce soit, je suis là pour eux. À l’époque où j’étais joueur, je discutais beaucoup avec Carlo Ancelotti. Un jour, je lui ai confié que j’aspirais à entraîner. Je m’attendais à ce qu’il me donne un conseil tactique, mais il s’est approché et m’a juste dit : (il imite l’accent italien) Tu sais Papus, tu dois aimer tes joueurs ! Ça m’est resté ! À la fin d’une aventure comme celle-là, il reste une relation humaine, et elle doit rester dans le respect. »

Sa relation inexistante avec Christophe Galtier

« Je n’ai jamais eu d’échanges avec lui avant. Je ne peux pas parler de regrets car chacun a sa manière de fonctionner. Au club, je discute avec Yohan Cabaye (directeur adjoint du centre de formation) et Luca Cattani (directeur du centre de formation) qui, eux, remontent les informations à Luis Campos (directeur du football). Chacun sa façon de faire. Mais si demain je passais numéro 1, je ne mettrais personne entre l’entraîneur de la réserve et moi pour parler. Mais ça n’engage que moi.«

Son avis sur Zaïre-Emery et Bitshiabu

« Warren est beaucoup plus mature. Il sait ce qu’il a à faire et le fait bien. Il faut seulement l’accompagner. C’est un peu le couteau suisse, qu’on a envie d’utiliser partout parce qu’il est fiable. « Chad » (Bitshiabu), est aussi un talent, un vrai potentiel. Mais il a besoin de travailler et de jouer pour continuer à se développer encore. Il doit être confronté à ses difficultés face à des attaquants, sentir le positionnement… Il lui faut du temps de jeu »

Son ami Zlatan Ibrahimovic’

« L’annonce de sa retraite ? J’ai été ému. Derrière cette espèce d’arrogance qu’il dégage et cette hauteur, je peux vous dire que c’est quelqu’un qui a énormément de valeurs. Je suis toujours en contact avec lui. Il fait partie de ces joueurs avec lesquels j’ai pris plaisir à jouer (…) Zlatan de retour au PSG ? Ce qui est sûr, c’est que de par sa rigueur, il peut apporter beaucoup. Cette exigence, il se l’appliquait à lui-même, il était dur avec lui avant de l’être avec les autres. Il a cette crédibilité car il est authentique. »

