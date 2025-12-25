CAN 2025 : Achraf Hakimi de retour à la compétition avec le Maroc ce vendredi face au Mali ?

A l’occasion de la CAN 2025, Achraf Hakimi est pleinement engagé avec le Maroc. Malgré sa blessure, le numéro 2 du PSG a été convoqué par Walid Regragui, et serait de plus en plus proche de retrouver la compétition.

Pour le compte de la première journée de la CAN 2025 et le match d’ouverture de la compétition, le Maroc est venu à bout des Comores sur le score de 2-0. Sur le banc du Stade Moulay Abdellah de Rabat, un Achraf Hakimi tout sourire est apparu, sans être allé s’échauffer. Pourtant, le latéral droit, depuis le début du rassemblement des Lions de l’Atlas, prend part aux entraînement avec le reste du groupe, on ne peut plus normalement. Une belle indication quant à son avancée sur le chemin du retour, qui semble se confirmer et pourrait se faire face au Mali ce vendredi 26 à l’occasion de la deuxième journée de la CAN 2025. A cette question, le sélectionneur Walid Regragui a répondu en conférence de presse d’avant-match ce jeudi matin : « Achraf continue son processus de récupération, qui est bien, il revient très bien. On prépare Achraf avec la même lecture que ce qu’on a déjà dit. Est-ce qu’il jouera demain ? On prendra les bonnes décisions. On veut avoir Achraf sur tout le tournoi, pas que sur un match. Son processus suit son cours« .