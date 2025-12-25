PSG : Le mystère Gabriel Moscardo persiste au SC Braga

Recruté pour 20 millions d’euros par le PSG, Gabriel Moscardo peine toujours à lancer sa carrière européenne. Après un prêt infructueux au Stade de Reims la saison passée, marqué par la relégation du club champenois en Ligue 2, le jeune milieu brésilien tente désormais de rebondir au Portugal. Mais sous les couleurs du SC Braga, son temps de jeu reste préoccupant en cette fin d’année 2025.

Un échec rémois aux conséquences durables

L’aventure de Gabriel Moscardo en France a tourné au vinaigre bien plus vite que prévu. Arrivé en prêt au Stade de Reims lors de l’exercice 2024/2025 pour s’adapter à l’intensité européenne, le natif de Taubaté n’a jamais réussi à convaincre. Malgré ses qualités techniques, il a été le témoin impuissant de la chute du club rémois. La saison dernière, l’instabilité chronique sur le banc champenois, marquée par le départ de Luka Elsner puis l’intérim de Samba Diawara, n’a pas aidé son intégration. Finalement, Reims a sombré en Ligue 2, et le PSG a logiquement cherché une porte de sortie plus prestigieuse pour protéger son investissement.

Une adaptation portugaise plus complexe que prévu

C’est au SC Braga, au sein d’un championnat portugais réputé pour sa capacité à polir les talents brésiliens, que Moscardo a posé ses valises l’été dernier. Pourtant, le constat en ce mois de décembre 2025 demeure mitigé. Si le milieu de terrain a pu grappiller quelques minutes en Liga Portugal et en Europa League, il ne s’est toujours pas imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu des « Guerriers du Minho« . Avec seulement une poignée de titularisations au compteur, il doit se contenter d’entrées en fin de match, comme ce fut le cas récemment lors du choc face à l’OGC Nice sur la scène européenne.

Quel avenir pour le joyau du PSG en 2026 ?

La situation commence à devenir épineuse pour la direction sportive parisienne. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le Paris Saint-Germain, le joueur de 20 ans a cruellement besoin de temps de jeu pour ne pas voir sa progression stagner définitivement. Alors que le mercato hivernal approche, la question d’un énième changement d’air pourrait se poser si son statut n’évolue pas sous le maillot de Braga. Luis Enrique et Luis Campos surveillent de près ses performances, conscients que la valeur marchande du joueur, autrefois estimée à des sommets, pourrait décliner si cette phase d’apprentissage forcé se prolongeait au-delà de l’hiver.