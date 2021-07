Canal Plus, beIN, LFP… le sac de nœuds olympique

Canal Plus autorisé – par le tribunal de commerce de Nanterre – à suspendre son contrat de sous-licence signé en février 2020 avec beIN sports, le coup est rude pour la chaîne sportive détentrice du lot 3 (deux matches le samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures) acquis en 2018 contre 332 millions d’euros par saison. Pour être payé par Canal+, beIN doit être solidaire du diffuseur historique et engager des poursuites contre la Ligue de football professionnelle (LFP) afin de casser le contrat jusqu’en 2024 pour le lot 3, ce que Canal+ avait déjà réclamé par écrit. Depuis la mi-juin et l’attribution de 80% des matches de L1 (les anciens lots de Mediapro) à Amazon contre “seulement” 250M€, Canal Plus est reparti en guerre contre la LFP. Et il oblige beIN Sports a être son allié avec l’aide de la justice.

“À deux semaines de la reprise de la L1, impossible d’assurer que deux des principales affiches de la saison, prévues sur Canal+, seront payées et diffusées. La justice est saisie dans tous les sens”, observe L’Equipe sur le sujet. “Bientôt traînée en justice, la LFP n’a pas l’intention de prendre des coups sans les rendre. Elle va donc contre-attaquer et assigner en référé beIN Sports pour le forcer à payer ces deux rencontres.” Pour rappel, Canal Plus est censé diffuser le Troyes/PSG le 7 août (1ere journée de L1). “Avant cela, il faut que soit réglée la première échéance (56M€) par beIN Sports à la LFP. Mais le diffuseur ne le fera que si Canal+ lui paye auparavant la même somme, comme le prévoit le contrat de sous-licence. Et, à ce stade, c’est loin d’être certain”, prévient Etienne Moatti. Un sacré sac de nœuds alors que la Ligue 1 reprend dans deux semaines…