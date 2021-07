Manchester United “s’attend” à ce que le PSG fasse une offre de transfert formelle pour Paul Pogba alors que les discussions avec Mino Raiola se poursuivent. C’est ce qu’explique le Daily Telegraph. Le milieu de terrain de 28 ans – acheté 89 millions de livres sterling par les Red Devils – n’a plus qu’une petite année de contrat et ne souhaite pas prolonger son engagement. En conséquence, “le PSG pense pouvoir obtenir ses services pour moins de la moitié de ce prix”, explique le journal anglais qui donne ce montant : 43M£. Soit 50M€. Les Mancuniens s’attendent à recevoir cette première proposition. Le Mirror et Sky Sports ont rapporté de leur côté que Paul Pogba avait rejeté une nouvelle offre de contrat de 50 millions de livres sterling de la part de Manchester United. Un refus ouvrant la porte à un départ. Possiblement vers le PSG. En attendant, l’international français doit reprendre l’entraînement la semaine prochaine.

Pour l’anecdote, RMC Sport parle d’une banderole anti-Pogba prise en photo à plusieurs endroits au niveau de Parc des Princes et qui ne représente que l’avis de son auteur.