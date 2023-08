Carles Martinez Novell : « Le PSG a une équipe remarquable »

Ce samedi soir (21h00), le PSG se rend en terrain hostile pour y défier le Toulouse FC en marge de la 2ème journée de Ligue 1. Carles Martinez Novell, le coach du Téfécé, s’est présenté en traditionnelle conférence de presse d’avant-match ce jour.

Lors de son entrée en lice en Ligue 1 la semaine passée, Toulouse a fait le job en s’imposant sur la pelouse de Nantes (1-2). Mais c’est désormais un sacré client qui se présente ce samedi soir. Le PSG, qui sort, lui, d’un match nul et vierge devant son public face au FC Lorient, est en quête de son premier succès. Pas de quoi effrayer outre mesure Carles Martinez Novell, l’entraîneur toulousain, comme il l’a exposé en conférence de presse ce vendredi.

S’il reconnaît que le PSG possède une armada impressionnante et ce, malgré les départs de Neymar Jr et de Lionel Messi, Carles Martinez Novell souhaite toutefois se concentrer principalement sur ses hommes. « Pour moi, le plus important est d’avoir de la personnalité. (…)On va devoir affronter onze très bons joueurs de foot. Bien sûr que Messi et Neymar étaient des joueurs incroyables. Mais maintenant, avec Mbappé, Dembélé et tous leurs nouveaux joueurs, ça reste une équipe remarquable. (…) On est focus sur notre équipe, sur Toulouse. On est concentrés sur ce match, sur la façon dont on doit aborder cette rencontre. Les supporters vont être importants pour nous aider. »