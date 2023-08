Kylian Mbappé n’exclut pas de prolonger au PSG

Au terme d’un bras de fer estival entre le PSG et son attaquant vedette, Kylian Mbappé est sur le point de retrouver la compétition à l’occasion de ce qui s’apparente une victoire sur le plan personnel. En effet, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats face au TFC (samedi 21h sur Canal +) le Français fait son retour dans le groupe de Luis Enrique.

Il est de retour. Kylian Mbappé, après avoir été écarté du groupe de Luis Enrique depuis le 21 juillet dernier, figure dans la liste des joueurs convoqués pour jouer la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, sur la pelouse du Toulouse FC ce samedi soir (21h sur Canal +). Une nouvelle qui ravi le principal intéressé selon Le Parisien. Nos confrères affirment par ailleurs que le numéro 7 du PSG aura eu ce qu’il voulait : rester une saison de plus. Au cours de sa mise à l’écart, le champion du monde 2018 se souciais de sa compétitivité, notamment à l’approche des matchs de septembre avec les Bleus, tant il est le nouveau capitaine de L’Equipe de France. En plus de l’aspect sportif, le contractuel et financier entrent bien évidemment en compte. En ce sens, le Paris Saint-Germain, tout au long de l’été, a mené une campagne de communication en tentant de tirer sur la corde de la culpabilité. Toujours selon Le Parisien, celle-ci n’aurait pas fonctionné, et nos confrères affirment : « Non, Kylian Mbappé n’a pas d’accord caché avec le Real Madrid. Non, aucun joueur de l’effectif actuel n’a été choqué par ses récentes interviews. Au contraire, il a reçu des messages de soutien en privé des membres de la troupe de Luis Enrique, dont des recrues. Non, un départ libre ne fragiliserait pas l’économie du PSG« .

S’il le départ libre de fragiliserait pas les finances du PSG, celui-ci n’est tout de même pas promis à ce jour. En effet, toujours dans les colonnes du Parisiens, l’idée de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat avec le club de la capitale n’est pas à écarter, mais pas pour maintenant. Plus encore, le Bondynois pourrait poursuivre l’aventure en Rouge & Bleu, au-delà de l’été 2024. En effet, si la confiance est rompue entre le clan du joueur et Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant français se plairait au Paris Saint-Germain, et apprécierait les promesses tenues, même avec un an de retard. Kylian Mbappé serait donc enchanté du mercato estival 2023 des dirigeants parisiens.

Randal Kolo Muani déjà d’accord avec le PSG ?

Dans ce mercato réussi selon Kylian Mbappé, les arrivées de Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé, entre autres, ont tout pour ravir le numéro 7 parisien. Cependant, d’autres recrues pourraient venir garnir l’effectif de Luis Enrique, dont l’ami de l’ancien de l’AS Monaco, Randal Kolo Muani. Toujours selon Le Parisien, ce dernier aurait d’ores et déjà un accord avec le Paris Saint-Germain. Avec le départ acté de Neymar en direction de l’Arabie Saoudite, Kylian Mbappé assoit sa posture d’éclaireur : « C’est le rôle qu’il a toujours eu dans toutes ses équipes, même en jeunes. Et c’est le rôle qu’il aime le plus« , écrivent nos confrères du Parisien. Ces derniers précisent par ailleurs, que si le champion du monde 2018 n’a jamais réclamé le départ du Brésilien, il s’était engagé dans un projet sans l’ancien barcelonais lors de sa prolongation en 2021.