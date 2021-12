Carlo Ancelotti évoque l’avenir de Kylian Mbappé

Le PSG et le Real Madrid s’affronteront en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (15 février- 9 mars). Mais les deux clubs sont aussi liés dans un autre dossier, celui de l’avenir de Kylian Mbappé. Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de s’offrir l’international français. Mbappé n’a pas caché qu’il aimerait aussi jouer un jour au sein du club madrilène. Ça aurait pu être le cas cet été, mais les dirigeants parisiens n’ont pas voulu le laisser partir. Carlo Ancelotti – l’entraîneur du Real – a évoqué l’avenir du numéro 7 parisien.

« Mbappé et Haaland aimeraient jouer dans le nouveau Bernabeu (fin 2022) ? Bien sûr que oui, mais l’avenir de cette équipe est déjà écrit, assure l’ancien coach du PSG dans une interview accordée à AS. Je ne sais pas ce que les joueurs vont faire… Et j’espère que l’entraîneur sera le même qu’aujourd’hui. Mais l’avenir du Real Madrid s’écrit déjà avec l’équipe actuelle et avec les autres jeunes qui arriveront. Il ne fait aucun doute que le Real Madrid sera longtemps au sommet.«