Le PSG pas leader de la Ligue 1 après 14 journées, il faut remonter à la saison 2016/2017. Et cette année là, Paris n’avait pas été champion mais deuxième derrière l’AS Monaco. Le PSG et ses supporters doivent-ils trembler ? Quatre défaites sont déjà au compteur en Championnat. C’est inquiétant. Deux rendez-vous sont au programme cette semaine : Lorient demain au Parc des Princes, et Lille dimanche au stade Pierre-Mauroy. Et Eric Carrière espère que Thomas Tuchel sera plus inspiré dans ses choix technico-tactiques que contre Lyon. Un chiffre, le PSG a cadré une seule frappe contre les Gones. Du jamais vu au Parc des Princes depuis la saison 2010/2011.

“La crise du Covid, donc les stades vides, cela nous montre quelque chose. Les grands joueurs sont transcendés quand il y a du monde. Et ils évacuent la pression quand ils sont à l’extérieur. Là, ça nivelle un peu. On se rend compte que dans tous les championnats ça s’est resserré. Liverpool a pris une tôle chez lui, cela n’arrivait jamais. Il y a cet élément à prendre en considération”, a commenté Eric Carrière lors du Late Football Club. “La fatigue premier motif des contre-performances du PSG ? Il n’y a pas que ça. Et quand une équipe est fatiguée, il faut être attentif à l’organisation. Les trois défenseurs axiaux contre Lyon, je ne pense pas que ça servait… j’ai un peu l’impression que Thomas Tuchel s’entête à vouloir montrer que Danilo peut être bon derrière. Bon, ok, peut-être, mais avoir trois axiaux, ça veut dire que les deux latéraux sont importants. Donc le PSG mise beaucoup sur Florenzi et Bakker ? Alors que vous avez des joueurs techniques comme Rafinha sur le banc. Pourtant il a été performant ces derniers temps. Il pouvait aussi mettre Gana Gueye au milieu et jouer à quatre derrière. Donc il débute ce match contre Lyon en mettant un joueur technique de moins ? Regardez au milieu de terrain, le PSG était en sous nombre. Verratti et Paredes, ils se sont fait mangés. Sachant que les autres, comme Neymar et Di Maria, sont moins susceptibles à avoir du volume de jeu. […] Si dans votre organisation vous n’arrivez pas à être dangereux avec cet effectif là… à un moment donné il faut changer. Je pensais que Danilo, il allait le passer au milieu de terrain. J’ai l’impression que Tuchel veut montrer que ce choix de Danilo derrière va fonctionner. Mais ce qui compte, c’est que Danilo fasse un bon match ou que le PSG gagne ? La réponse est facile.”