Après une bonne fin de phase de poules de Ligue des Champions avec trois victoires en trois matches pour une qualification en huitièmes de finale et surtout la première place du groupe, le PSG est retombé de très haut hier soir au Parc des Princes avec sa défaite contre Lyon (0-1) qui lui a fait perdre la première place du championnat. Un résultat qui pourrait de nouveau provoquer des interrogations sur l’avenir à courts termes de Thomas Tuchel sur le banc du PSG assure l’Equipe. Le technicien allemand – qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2021 – ne devrait pas prolonger son contrat et quitter le PSG cet été. Mais la fin de l’année 2020 avec les trois matches de Ligue 1 (Lorient, Lille, Strasbourg) pourrait changer la donne. En effet, les dirigeants parisiens n’ont pas du tout apprécié la défaite contre les Lyonnais. “Une victoire à Lille, dans cinq jours, chez le leader actuel, aurait le mérite de replacer l’église au milieu du village et Tuchel aurait la garantie, a priori, de revenir tranquillement au Camp des Loges, début janvier, […]et y rester jusqu’à la fin de son contrat“, assure le quotidien sportif. En interne, on explique qu’un point sera fait durant la trêve hivernale sur le sort de Thomas Tuchel et “que rien ne serait totalement exclu en cas de nouvelle désillusion“. L’Equipe conclut en indiquant qu’aucun entraîneur n’a été contacté mais que la liste des prétendants au poste est là (Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Thiago Motta). De toute façon, le choix de l’avenir de Thomas Tuchel passera par Doha qui “aura aussi son mot à dire sur ce dossier. […]Il est probable que ce soit l’émir al-Thani qui choisisse de mettre fin à son aventure.“