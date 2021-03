Carrière : “Kean est d’autant plus intéressant que son profil n’existait pas au PSG”

Prêté par Everton au PSG cette saison sans option d’achat, Moise Kean (tout juste 21 ans) a d’ores et déjà convaincu (15 buts) tous les observateurs. Y compris Eric Carrière, consultant de Canal Plus qui a commenté le DFCO-PSG samedi dernier. L’ancien meneur de jeu loue des qualités chez l’Italien qu’on ne trouve que peu dans l’effectif actuel Rouge & Bleu.

“Certains diront qu’on marque plus facilement qu’ailleurs dans une équipe comme le PSG. Sauf qu’il est aussi plus difficile qu’ailleurs de s’y faire une place”, commente Eric Carrière pour leparisien.fr. “Kean est d’autant plus intéressant que son profil n’existait pas au PSG. Il aime aller à la bagarre, ce qui n’est pas le point fort de Neymar, Mbappé ou Icardi. Au-delà de son efficacité, il pèse, bouscule les défenses, apporte du répondant et est polyvalent puisqu’il est aussi à l’aise, à droite comme il l’a montré devant le Barça. Ça fait du bien de voir des jeunes qui sont là pour progresser et apporter une certaine fraîcheur mentale. C’est la bonne pioche.” Reste à savoir si le PSG pourra conserver Moise Kean au delà de l’été 2021.