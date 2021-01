Le grand entretien accordé par Leonardo à France Football a eu de l’impact. En France, mais aussi en Espagne puisque le nom de Lionel Messi est cité. Le directeur sportif du PSG explique clairement dans l’interview pourquoi il fallait changer d’entraîneur. Le Brésilien a convaincu dans le fond et la forme Eric Carrière, ancien meneur de jeu devenu consultant pour Canal Plus.

“Tuchel, ça devait arriver, il était tout le temps hyper négatif”, a commenté Eric Carrière lors du Late Football Club. “Là, Leonardo s’affiche comme le patron. Et il a bien raison, parce qu’il faut des patrons dans des clubs. Il faut que l’entraîneur vienne pour entraîner et pas pour diriger le club. Avec Pochettino, à priori, cela a l’air de bien se passer. C’est aussi le début. Quant à Lionel Messi, je ne suis pas sûr que Leonardo veuille le prendre. D’après ce que j’ai compris, l’intention de Pochettino, c’est de mettre beaucoup plus d’intensité dans les courses...”