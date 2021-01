Dans un peu plus de cinq mois, le contrat de Lionel Messi (33 ans) au Barça prendra fin. Le flou demeure quant à l’avenir de la Pulga, expulsée dimanche dernier pour la première fois de sa carrière en Azulgrana. Dans un entretien accordé à France Football, le directeur sportif du PSG, Leonardo, n’a pas exclu sa signature. Sans en faire un objectif non plus (voir ci-dessous). Mais à Barcelone, on est outré, et on parle de “déstabilisation” moins d’un mois avant la venue du PSG au Camp Nou.

Ainsi dans le journal Sport, on lit : “Leonardo est allé beaucoup plus loin, il n’a pas hésité à affirmer que s’il y avait un intérêt des deux côtés (dans ce cas du côté du joueur, puisque c’est évident et clair du côté du club) cela pourrait se concrétiser grâce à la puissance économique du PSG. En fait, avec Manchester City, seule l’entité que dirige Al-Khelaïfi peut envisager la viabilité d’une telle signature. […] La “menace”‘ du PSG n’est rien de plus qu’une autre façon de déstabiliser, et d’envoyer des messages au joueur argentin, qui continue de se concentrer à 100% sur le Barça et qui a subi un coup terrible (le carton rouge) dimanche à La Cartuja avec ce triste dénouement. Cela ne brouille pas un début d’année 2021 dans lequel on le voit affamé et motivé. Il est navré de ce qui s’est passé à Séville. Et les vautours guettent…” Les rapaces étant le PSG bien sûr.

Même tonalité dans le Mundo Deportivo. “Le PSG est revenu à la charge en mettant ses griffes sur l’épaule de Messi. Sans se cacher, avec un style douteux à moins d’un mois de sa venue au Camp Nou. Leonardo, le bras droit d’Al-Khelaïfi, a révélé que le crack du Barça était à l’ordre du jour du club basé au Qatar. Le PSG est prêt à enchérir pour sa signature. Tout une déclaration d’intentions pour séduire le footballeur et, accessoirement, ébranler la fragile stabilité émotionnelle et sportive du Barça alors que l’affrontement fera une victime. Leonardo a déjà commencé à jouer son “match” avec un avantage: ni Messi ni le Barça n’iront au tribunal pour cela.” Bref, Leonardo a visé dans le mille dans sa communication.