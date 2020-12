Un point. C’est ce qu’il faut à Manchester United pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Un objectif atteignable dès mercredi contre le PSG. C’est donc une version prudente des Red Devils qui pourrait être alignée devant Dean Henderson, si David De Gea est forfait. Mais Ole Gunnar Solskjær est confronté à quelques soucis dans sa volonté de renforcer sa défense pour mieux jouer le contre – avec Bruno Fernandes, Edi Cavani et Marcus Rashford – face à un PSG qui doit chercher la victoire.

Axel Tuanbeze suspendu, Luke Shaw et Eric Bailly blessés, Teden Mengi trop tendre, Marcos Rojo banni… les défections chez les défenseurs pourraient empêcher Ole Gunnar Solskjær de jouer avec trois défenseurs axiaux, stratégie employée par le coach de Manchester United face à Chelsea, Manchester City et le PSG. Si Scott McTominay est bien apte à jouer, il peut dépanner derrière. Mais il est surtout escompté au milieu de terrain au côté de Fred. Autre alternative pour densifier l’axe défensif mancunien : recentrer Aaron Wan-Bissaka. Mais cela reviendrait à placer côté droit – dans la zone chérie de Neymar et Kylian Mbappé – Brandon Williams ou Timothy Fosu-Mensah. Pas évident… Dans les autres lignes, le coach de Manchester United est face à d’autres incertitudes. Malade, Anthony Martial n’a fait qu’un passage éclair au centre d’entraînement. Paul Pogba (cheville) est lui aussi relativement incertain. Cette journée de mardi sera décisive pour le PSG comme Manchester United. Les stratégies se construisent aussi à partir des joueurs disponibles.