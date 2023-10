Cible des critiques, notamment au sein de son pays natal, Gianluigi Donnarumma a été défendu par un gardien légendaire. Un certain Iker Casillas, rien que ça.

Tantôt impressionnant, tantôt fébrile, Gianluigi Donnarumma ne parvient pas encore à réaliser une saison pleine de bout en bout depuis qu’il a posé ses valises au PSG. En sélection également, ses dernières copies ont suscité quelques vives critiques. Un état de fait qui désole un certain Iker Casillas. Interrogé sur le cas de l’ancien milanais, celui-ci a pris la défense du géant transalpin.

Iker Casillas soutient Gianluigi Donnarumma

« Gianluigi Donnarumma est fort et je suis désolé qu’il ait été beaucoup critiqué ces derniers temps, a exposé l’ancienne gloire du Real Madrid au cours du festival du sport à Trento. Dans l’Euro qu’il a remporté, il était le protagoniste principal. Mais maintenant, il paye également les moments difficiles du PSG. Il a commencé à 16 ans presque, comme moi et Buffon, et cela demande vraiment beaucoup de courage. »