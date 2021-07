Cassano ne valide pas le choix PSG pour Donnarumma

Gianluigi Donnarumma sera dans les prochaines heures un nouveau joueur du PSG. Le gardien italien (22 ans) est actuellement à la Factory pour y signer son contrat. Mais ce choix de rejoindre les Rouge & Bleu ne fait pas l’unanimité de l’autre côté des Alpes. Ancien international transalpin, Antonio Cassano n’apprécie pas ce mouvement. “Pourquoi, s’il est le gardien le plus fort du monde, le Bayern Munich, le Real Madrid ou le FC Barcelone ne l’achètent-ils pas ? Neuer a 35 ans, si c’est le cas, il est le meilleur gardien du moment. Prenez Courtois et Ter Stegen et renvoyez-les. Au lieu de cela, il va au PSG“, lance Cassano sur la chaîne Twicht – Bobo TV – de la légende Christian Vieri.