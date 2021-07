Après un Euro réussi avec l’Italie et un titre de meilleur joueur du tournoi, Gianluigi Donnarumma est désormais occupé par son avenir en club. En fin de contrat avec l’AC Milan depuis le 30 juin, le portier de 22 ans s’engage au PSG et paraphe un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2026. Ce mercredi, le directeur sportif des Rouge et Bleu – Leonardo – était présent au siège social du PSG (la Factory) et a confirmé à demi-mot en début d’après-midi l’arrivée de l’international italien, comme relayé sur notre compte Twitter. À la question “Donnarumma arrive-t-il ?”, le dirigeant parisien avait confirmé à moitié avec un pouce levé. Comme lors de l’arrivée de Sergio Ramos à Paris, Canal Supporters était présent sur place toute la journée afin de vous faire vivre cet évènement et est actuellement en live sur la chaîne Twitch ici : https://www.twitch.tv/canalsupporters

[MAJ, 19h16] A sa sortie du siège du PSG, Leonardo a évoqué la suite du mercato parisien. A la question est-ce que vous êtes content du mercato, le directeur sportif a répondu “je suis toujours content.” Avant de répondre “on va voir” sur d’éventuels nouveaux mouvements sur le mercato parisien.

[MAJ, 19h07] Gianluigi Donnarumma a quitté la Factory. Il portait le masque du club et une écharpe aux couleurs du PSG. Le portier est désormais un joueur du PSG. Il ne manque plus que l’officialisation. Il nous a accordé ses premiers mots : “Très content de signer au PSG.“ Donnarumma a aussi discuté avec Leonardo et Mauricio Pochettino.

[MAJ, 18h37] Leonardo a raccompagné Pochettino qui a quitté la Factory avant de revenir dans les locaux du PSG. Donnaruma y est encore pour finaliser son arrivée.

[MAJ, 18h10] Plusieurs dizaines de supporters sont réunis devant la Factory pour venir voir Gigio Donnarumma quitter la Factory

[MAJ, 17h16] Mauricio Pochettino, accompagné de certains membres de son staff sont arrivés à la Factory pour rencontrer leur futur gardien.

[MAJ, 16h38] Un van noir aux vitres teintées est arrivé à la Factory. Quelques minutes après, Gianluigi Donnarumma est apparu au siège social devant quelques supporters. Il va signer dans les prochaine heures son contrat avec les Rouge et Bleu.