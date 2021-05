Avant le match aller entre le PSG et Manchester City, on parlait de planètes alignées pour le club francilien sur le terrain et hors du terrain (sortie de crise de la Super League). La tendance s’est confirmée pendant 45 minutes au Parc des Princes contre les Citizens et puis patatras. C’est désormais au dessus de l’Etihad Stadium que les planètes sont alignées. En faveur de City ou en faveur du PSG pour un nouveau retournement ? Tout est possible, c’est ce que pense Julien Cazarre.

“Soyons honnête, tout va pour le mieux chez les Mancuniens d’Abou Dabi, tout est calme et, comme dirait Jamel dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre : «C’est trop calme, j’aime pas trop beaucoup ça, je préfère quand c’est un peu trop plus moins calme.» Tout va en effet beaucoup trop pour le mieux, alors que, dans le même temps, le PSG est en plein doute“, commente Julien Cazarre dans France Football. “Les Parisiens voient les Lillois fondre sur le titre, ils ont galéré pour battre Lens, Mbappé paraît émoussé et touché à un mollet, le score du match aller semble impossible à remonter… Bref, la situation est clairement défavorable et on se demande par quel miracle Paris peut gagner à l’Etihad. Exactement la même situation qu’avant le Camp Nou et l’Allianz Arena… Je ne dis pas ça pour faire peur à nos autres amis du Golfe, mais, quand le PSG a abordé le match aller contre eux, tout allait bien, tout était calme. Beaucoup trop calme, et j’aimais pas trop beaucoup ça, je préfère quand c’est un peu trop plus moins calme… Comme maintenant, en fait.”