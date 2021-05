Manchester City / PSG : Quelles options pour Pochettino ?

Que le PSG se qualifie ou pas ce mardi 4 mai 2021 est un jour historique pour les Rouge & Bleu comme pour Manchester United. En effet, nous parlons d’une demi-finale retour de l’UEFA Champions League, trophée que les deux clubs veulent posséder une première fois. Ce match est donc définitivement à part. Après un 1-2 à l’aller au Parc des Princes, les chances parisiennes de qualification se sont réduites à 7%. Le seul avantage d’un tel score, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de calculs à faire. Du moins dans la stratégie et l’intention : attaquer, marquer, emballer le match, tout donner et espérer une aide du destin. Reste à choisir l’animation et le onze le plus capable de transformer sur le terrain la volonté de tout un club.

Pour ce City-PSG, la participation de Kylian Mbappé (mollet) reste incertaine. Le meilleur buteur parisien sera t-il titulaire, joker ou forfait ? La décision sera prise aujourd’hui. L’attaquant s’est entraîné hier à part (des exercices de courses et d’appuis pendant 30 minutes). Quoi qu’il en soit, le PSG devrait évoluer en 4-2-3-1 avec possiblement Marco Verratti plus bas au côté de Leo Paredes (Gueye est suspendu) en double-pivot, Julian Draxler (ou Moise Kean) à gauche, Angel Di Maria à droite, Neymar derrière une pointe qui sera Kylian Mbappé (s’il est apte) ou Mauro Icardi. Le Parisien et L’Equipe sont d’accord là-dessus. Tout comme sur la défense : Florenzi, Marquinhos, Kimpembe et Diallo devant Navas.

Compositions dans Le Parisien et L’Equipe

Possible feuille de match du City/PSG

Demi-finale retour de l’UEFA Champions League | Mercredi 4 mai 2021 à 21 heures à l’Etihad Stadium | Diffuseur : RMC Sport 1 | Arbitre : Björn Kuipers (NED) – Arbitres assistants : Sander van Roekel et Erwin Zeinstra – Quatrième arbitre : Tasos Sidiropoulos (GRE) – Arbitre assistant vidéo (VAR) : Pol van Boekel et Dennis Higler (NED)