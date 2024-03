Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France avait lieu ce vendredi soir. Si le PSG remporte son quart de finale face à l’OGC Nice, il accueillera une nouvelle formation de Ligue 1.

Après des échecs en 2022 et 2023, le PSG a pour objectif de remporter la Coupe de France cette saison. Les Rouge & Bleu sont encore en lice et doivent disputer leur quart de finale de la compétition le 13 mars prochain avec la réception de l’OGC Nice (21h10). Et le club parisien connaît déjà son adversaire pour le prochain tour en cas de qualification.

Un possible PSG / Rennes en demi-finales de Coupe de France

En effet, les trois autres quarts de finale se sont déjà déroulés cette semaine. Et ce vendredi soir, le tirage au sort des demi-finales avait lieu. Et le PSG affrontera une nouvelle fois une formation de Ligue 1. En cas de qualification face aux Aiglons, le recordman de la compétition accueillera le Stade Rennais au Parc des Princes. Les Bretons se déplaceront une nouvelle fois dans la capitale quelques jours après leur match nul face aux Parisiens (1-1) en Ligue 1. L’autre demi-finale opposera l’Olympique Lyonnais à Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2. Ces affiches se joueront les 2 et 3 avril prochains.

Les affiches des demi-finales de Coupe de France