Pour le compte des demi finales de Coupe de France, le PSG reçoit le Stade Rennais ce mercredi soir (21h10 sur BeIN Sports & France 3) au Parc des Princes. Pour l’occasion, les Bretons devraient arriver sur la capitale avec un groupe au complet.

A l’occasion de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats, le Stade Rennais s’est déplacé en Alsace et s’est incliné (0-2) face au RC Strasbourg. Une rencontre difficile pour les Bretons qui n’ont donc pas eu l’opportunité de faire le plein de confiance avant d’arriver au Parc des Princes trois jours plus tard. Sur le terrain de La Meineau, deux absents de marque côté rennais : Ludovic Blas et Adrien Truffert. Le premier suspendu et le second légèrement blessé. Pour la demi finale de Coupe de France, les deux éléments sont de retour et Julien Stéphan peut se targuer de faire le déplacement sur la pelouse du PSG avec un groupe au complet. A noter la présence du titi parisien Arnaud Kalimuendo.

Le groupe du Stade Rennais

Gardiens : Gauthier Gallon , Geoffrey Lembet, Steve Mandanda

Défenseurs : Guéla Doué, Alidu Seidu, Warmed Omari, Christopher Wooh, Jeanuël Belocian, Arthur Theate, Adrien Truffert

Milieux : Azor Matusiwa, Baptiste Santamaria, Ludovic Blas, Benjamin Bourigeaud, Désiré Doué, Enzo Le Fée, Fabian Rieder

Attaquants : Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Ibrahim Salah, Martin Terrier, Bertuğ Yildirim