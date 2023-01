Pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France, le PSG a obtenu son ticket pour le prochain tour en s’imposant à Châteauroux trois buts à un. Malgré cette victoire, le match a été poussif pour les Parisiens qui se sont donnés de l’air seulement dans les dernières minutes avec des buts de Carlos Soler (78e) et de Juan Bernat (91e). Le club de la capitale ne connaît pas son adversaire pour les seizièmes de finale mais trois équipes sont en lice.

Programmé le week-end du 21 et 22 janvier

Pays de Cassel (R1), Reims-Saint-Anne (National 3) et Wasquehal (National 2) pourraient jouer contre les Rouge & Bleu. Après une bagarre générale entre Reims Sainte-Anne et Wasquehal le 20 novembre dernier, le match doit être rejoué à huis clos. Le vainqueur se frottera à Pays de Cassel. Le PSG jouera contre l’une de ces équipes le week-end du 21 et 22 janvier.