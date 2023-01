Le Paris Saint-Germain section féminine remet son titre de la Coupe de France en jeu. Après l’avoir remporté la saison passée, le club de la capitale entre dans la compétition à partir des seizièmes de finale. Ce jour, les joueuses ont affronté l’US Orléans et l’ont emporté trois buts à un, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Karchaoui royale

La première mi-temps s’est achevée sans le moindre but mais les joueuses de Gérard Prêcheur se sont réveillé en seconde période. À la 48e minute, Sakina Karchaoui dépose un coup-franc sur la tête d’Amanda Ilestedt qui ouvre le score. Le second but ne s’est pas fait attendre puisque six minutes plus tard, les Parisiennes font le break par l’intermédiaire de Kadi Diani sur une passe de Karchaoui. Les joueuses de l’US Orléans ont répondu cinq minutes plus tard avec un but inscrit par Maeva Salomon. Grace Geyoro crucifie l’adversaire du jour à 10 minutes de la fin de la rencontre.