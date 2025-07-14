CdM des Clubs : Ce que Luis Enrique risque après son mauvais geste

L’image a fait le tour du monde et continue de faire parler : le geste de Luis Enrique envers l’attaquant de Chelsea, Joao Pedro, lors de la finale houleuse de la Coupe du Monde des Clubs 2025. Alors que le PSG s’inclinait lourdement face aux Blues (3-0), une altercation sur la pelouse a mis en lumière un comportement qui pourrait valoir des sanctions au technicien espagnol.

Dimanche soir, à l’issue d’une finale marquée par la tension, une échauffourée a éclaté entre joueurs du PSG et de Chelsea. Au cœur de cette mêlée, les caméras ont capturé Luis Enrique s’approchant de Joao Pedro, certains rapports évoquant une tentative de saisie à la gorge ou un geste au visage. L’incident a rapidement enflammé les réseaux sociaux et les débats télévisés. Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique a tenté de justifier son acte : « Mon intention, comme toujours, était de séparer les joueurs pour qu’il n’y ait pas d’autres problèmes. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. Il y avait beaucoup de tension, de pression. » La question est désormais sur toutes les lèvres : que risque Luis Enrique ? La Coupe du Monde des Clubs étant une compétition organisée par la FIFA, c’est cette instance qui sera chargée d’éventuelles mesures disciplinaires. Ainsi, selon MARCA, c’est surtout sur l’aspect financier que Luis Enrique pourrait être inquiété en étant sanctionné d’une amende. La sanction pourrait être sportive si les faits étaient considérés comme graves, ce qui paraît peu probable. Dans le cas où la sanction serait sportive, le technicien espagnol purgera sa peine en 2029 lors de la prochaine Coupe du Monde des Clubs.

