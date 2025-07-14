Mosquera

Mercato : Une ancienne cible du PSG file à Arsenal

Pour son mercato estival, le PSG a ciblé sa défense centrale comme secteur de jeu à renforcer. Ainsi, le nom de Cristhian Mosquera a été cité à plusieurs reprises ces derniers mois, et ne devrait plus l’être aujourd’hui.

Au lendemain de sa défaite en finale de Coupe du Monde des Clubs, les joueurs du PSG se penchent désormais sur leurs vacances, et les dirigeants sur le marché des transferts. Pour ce dernier, la défense centrale a été ciblée comme un secteur de jeu à renforcer. En effet, outre la charnière titulaire Marquinhos – Pacho, le parcours du combattant pour revenir à la compétition de Presnel Kimpembe, le retour difficile de blessure de Lucas Hernandez et le manque d’assurance autour de Lucas Beraldo font de la défense centrale un véritable chantier. C’est dans ce contexte que le nom de Cristhian Mosquera a été cité autour du Paris Saint-Germain, parmi d’autres. Cependant, aujourd’hui, mercato estival bien entamé, le défenseur central espagnol se dirige vers … Arsenal. En effet, selon Fabrizio Romano le joueur du FC Valence est l’objet d’un accord verbal en place entre son club et les Gunners pour un transfert à hauteur de 15M€ + bonus. Selon le spécialiste du mercato, le joueur ne voulait rejoindre qu’Arsenal.

