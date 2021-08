Ce dimanche midi les chaînes majeures d’Espagne (TVE, TV3, La Sexta…) diffuseront LA conférence de presse. Celle de “D10S”, la “Pulga” : Lionel Messi. L’Argentin donnera les détails de sa version sur cette intersaison qui le voit quitter le Barça. Pourtant, on a longtemps entendu parler d’un accord de principe entre le club catalan et le joueur avant que le président Joan Laporta ne jette l’éponge en raison des problèmes financiers et administratifs du club. Lionel Messi, vainqueur de 4 Champions League, 10 Ligas, 3 Mondiaux des clubs, 3 supercoupes d’Europe, 7 coupes espagnoles, six fois Ballons d’Or, cinq fois meilleur buteur de la Ligue des Champions, deux fois Meilleur Joueur de l’UEFA en Europe, six fois Soulier d’Or, huit fois Pichichi de LaLiga, etc. fera ses adieux à son club de toujours. Cela après 778 matches, 678 buts et 35 titres. Lionel Messi prendra la parole à l’Auditori 1899 du Camp Nou. Après 20 années au FC Barcelone, l’émotion sera forcément très grande. Il est peu probable que la star argentine évoque son proche avenir. Et encore moins une potentielle signature au PSG. Même si elle est en train de se construire dans la coulisse. L’heure est d’abord aux adieux. Une énorme page doit se tourner aujourd’hui.