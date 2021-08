Lionel Messi (34 ans) doit s’adresser aux médias ce dimanche midi à l’Auditori 1899 du Camp Nou et faire ses adieux publics au club catalan. En attendant, les informations affluent concernant sa signature au PSG. Rien n’est encore signé, mais le dossier va de l’avant. The Athletic rapporte plusieurs points glanés : il est question d’un contrat de 2 ans, d’un salaire net de 25 millions d’euros par an et d’une prime à la signature de 25 millions d’euros. En outre, le journaliste Adam Crafton affirme que Neymar a aidé à persuader son ami Lionel Messi. Dans les semaines à venir, le PSG sera ouvert à des offres pour une dizaine de ses joueurs et pense que les bénéfices générés par Lionel Messi rentabilisent l’investissement fait sur lui grâce à une augmentation des accords de sponsoring, la billetterie, le merchandising, etc. Ce qu’il s’est passé en 2018 à la Juventus avec Cristiano Ronaldo. Enfin, le club francilien espère qu’ainsi, avec la venue de la Pulga, Kylian Mbappé (sous contrat jusqu’en 2022) s’engagera sur du long terme. Evidemment, le dossier Paul Pogba est mis désormais de côté. Il sera peut-être réactivé en 2022, terme du contrat du milieu de terrain français à Manchester United.