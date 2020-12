La fameuse et polémique fête du nouvel an de Neymar (nommée “Neymarpalooza”) va encore faire parler pendant quelques jours. Si les médias brésiliens parlaient initialement de 500 invités chez la star du PSG, à Mangaratiba, sur la Costa Verde Fluminense, il serait maintenant question de 150 personnes testées négatives au Covid. C’est en tout cas ce que l’agence Fábrica, chargée de l’organisation de la fête, a fait savoir dans un communiqué – sans évoquer nommément Neymar – via Instagram :

“L’agence Fábrica précise qu’elle est la créatrice et la productrice de l’événement du réveillon du Nouvel An dans la région de la Costa Verde, dans l’État de Rio de Janeiro, qui recevra environ 150 personnes. L’événement se déroule dans le respect de toutes les normes sanitaires déterminées par les organismes publics. La société précise également que l’événement privé, avec un accès exclusif pour les invités et sans vente de billets, se déroule avec toutes les licences des organismes compétents nécessaires à sa réalisation.”

Autres mesures prises dans la résidence de luxe de Neymar pour la fête, l’interdiction des smartphones (pour éviter de voir des images sur les réseaux sociaux) et une protection acoustique pour ne pas déranger les voisins. Le joueur du PSG – qui a déjà eu ce type de coronavirus – aurait même fait construire une discothèque souterraine, expliquent les médias brésiliens, O Globo en tête. Selon ce média, la star “canarinha” du PSG a même embauché plusieurs chanteurs et groupes pour divertir ses invités pendant la période des fêtes.