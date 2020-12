Vu et lu au sujet du PSG (section football) ce lundi 28 décembre 2020 dans la presse hexagonale.

On trouve la fameuse fête polémique de Neymar. C’était dans tous les médias au Brésil, cela est arrivé désormais en France, Neymar organiserait une fête XXL (plusieurs centaines d’invités) chez lui, à Mangaratiba, sur la Costa Verde Fluminense, pour la nouvelle année. Evidemment, étant donné le contexte sanitaire, cela ne passe pas (190.000 morts du Covid au Brésil). C’est la polémique. D’autant plus que les seules mesures prises dans la résidence de luxe de Neymar seraient l’interdiction des smartphones (pour éviter de voir des images sur les réseaux sociaux) et une protection acoustique pour ne pas déranger les voisins. Le joueur du PSG – qui a déjà eu ce type de coronavirus – aurait même fait construire une discothèque souterraine, explique les médias brésiliens, O Globo en tête. Selon ce média, la star “canarinha” du PSG a même embauché plusieurs chanteurs et groupes pour divertir ses invités pendant la période des fêtes.

“Une information fermement démentie par l’équipe de communication du joueur, qui indique « qu’il n’y aura pas de fête chez Neymar ». La subtilité pourrait peut-être seulement résider sur le lieu précis des agapes. Et sur la dimension des festivités”, lit-on dans Le Parisien. “D’autres membres de son entourage confirment la tenue d’une fête pour le Nouvel An, mais « pas dans les proportions évoquées au niveau du nombre d’invités ». Leonardo et Neymar se sont parlé dans la journée d’hier et l’attaquant a assuré au DS qu’il prendrait les mesures de précaution nécessaires. Au sein du club, on précise que le joueur va bien fêter le passage à 2021 avec sa famille et ses proches amis mais que les chiffres évoqués par la presse brésilienne sont très exagérés. Autour de Neymar, on insiste également sur le fait que c’est une réception dans un cadre privé et qu’aucune limitation du nombre de convives n’est imposée actuellement par les autorités brésiliennes.”

Par ailleurs, Le Parisien revient sur les coulisses de la nomination de Mauricio Pochettino (lire ici). Et le journal francilien tout comme L’Equipe reprennent les informations de SportBild, Spox et Goal : un accord financier entre le PSG et Thomas Tuchel a été trouvé. Il en coutera entre 7 et 8M€ au club de la capitale. Zsolt Löw, Arno Michels et Rainer Schrey sont également partants.

“Dans une interview à la télévision espagnole, Messi est resté évasif sur la suite à donner à sa carrière“, rapporte L’Equipe. “L’Argentin a répété tout l’amour qu’il porte au “club de [sa] vie” mais il a assuré qu’il n’avait pas encore pris de décision pour la suite de sa carrière, alors qu’il sera en fin de contrat en juin prochain. “Pour le moment, je suis focalisé sur ces six prochains mois, ce ne serait pas correct de dire ce que je vais faire car je ne le sais pas encore, assure-t-il. Je ne sais pas si je vais partir, mais si c’est le cas, je voudrais le faire de la meilleure manière possible et revenir au club un jour.” Messi est revenu sur les propos de Neymar évoquant de possibles retrouvailles : “Il n’a pas dit qu’on allait rejouer ensemble, il a dit qu’il aimerait bien, a-t-il souligné. On en a parlé oui, dans notre groupe WhatsApp. Mais il n’y a pas d’argent (au Barça) et il faut de l’argent pour recruter des grands joueurs. Ça va être une situation très délicate pour le nouveau président.” […] La démission de Bartomeu en octobre et les élections du printemps pourraient-elles influer sur sa position ? “Laissons d’abord passer le scrutin et ensuite on verra”, pose-t-il.” Dans ce même entretien accordé à la Sexta, le n°10 argentin a confié qu’il ne souhaitait pas jouer le PSG en 8e de finale de l’UCL : “La dernière chose dont on a parlé, c’était le tirage. Je ne voulais pas l’affronter maintenant. On ne voulait pas tomber sur le PSG mais j’imagine qu’ils ne voulaient pas non plus tomber sur le Barça. Ça va être un match très serré”.