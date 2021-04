Ce soir, Lille se déplace sur la pelouse de Metz dans le cadre de la 32e journée. Les Lillois, leaders avec trois points d’avance sur le PSG, voudront mettre la pression sur leurs adversaires pour le titre. Du côté messin, Fabien Centonze pourrait aider son club à jouer un mauvais tour aux Lillois et aider le club qu’il a supporté durant son enfance, le PSG.

“Oui, je suis supporter du PSG. Je regarde un peu les résultats. Mon joueur préféré c’est Zlatan Ibrahimovic de base mais j’étais pour le PSG. Donc, forcément, quand il est arrivé au PSG moi j’étais comme un dingue. Je regardais tous les matches du PSG, explique Centonze dans la pastille Signé Tallal d’Olivier Tallaron pour Canal Plus. Petit, je pleurais quand le PSG perdait ? C’est vrai. À Noël, mes parents m’offraient toujours la tenue du PSG. J’étais super content. Je voulais qu’un cadeau et c’était celui-là. Je mettais mon nom et je mettais la tenue à chaque match du PSG.“