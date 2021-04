Tribune CS – Metz / Lille

Fort de sa victoire au Parc des Princes le week-end dernier, Lille a repris la tête de la Ligue 1 avec trois points d’avance sur le PSG. Mais cette fin de saison de Ligue 1 et la course au titre ne concerne pas que ces deux équipes, Monaco et Lyon sont aussi en embuscade (à quatre et cinq points). Dans cette course, c’est Lille qui ouvre le bal de cette 32e journée de Ligue 1 avec un déplacement à Metz (9e). Les Messins, qui ont réussi à battre Lyon au Groupama Stadium cette saison, voudront reproduire une telle performance face à un cador de Ligue 1 pour espérer rester dans la course à l’Europe alors que les Lillois voudront valider leur succès au Parc et mettre la pression sur ses adversaires.

Le XI Messin : Oukidja – Bronn, Kouyaté, Boye (cap.) – Centonze, P.M. Sarr, Maïga, Udol – Boulaya – L. Gueye, Leya Iseka

Le XI Lillois : Maignan – Celik, Fonte (cap.), Botman, Reinildo – R. Sanches, André, Bo. Soumaré, J. Bamba – Ikoné, Yilmaz

