CF 63 / PSG : L’arbitre de la rencontre dévoilé

Pour le compte de la septième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du Clermont Foot. L’occasion pour les hommes de Luis Enrique de poursuivre sur leur lancée après les victoire contre Dortmund et celle face à l’Olympique de Marseille.

Après une semaine riche en émotions et en victoires, le PSG poursuit son aventure 2023/2024 ce samedi (17h sur Prime Video) sur la pelouse du Stade Garbiel Montpied face au Clermont Foot. Cette septième journée de Ligue 1 Uber Eats sera l’occasion pour le Paris Saint-Germain de prendre la tête du championnat. Pour cela, la Ligue a désigné l’arbitre qui officiera en Auvergne. En effet, c’est Marc Bollengier qui sera l’arbitre principal. Ce dernier sera assisté par Thomas Luczynski et Nicolas Rodrigues. Le quatrième arbitre sera Romain Delpech, et le camion VAR sera occupé par Hamid Guenaoui et Abdelali Chaoui. A 32 ans, Marc Bollengier devrait connaître sa 30e désignation en Ligue 1 Uber Eats.