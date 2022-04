CF63 / PSG : Annoncez votre pronostic

C’est dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats que le PSG se déplace au Stade Gabriel-Montpied pour y affronter le Clermont Foot. Pour ce déplacement en Auvergne, Mauricio Pochettino devra composer sans Keylor Navas, Marquinhos, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Julian Draxler, Ismaël Gharbi, et Angel Di Maria. Le coach argentin pourra tout de même compter sur son trio offensif Neymar, Mbappé et Messi, un retour de Marco Verratti au milieu, ainsi que sur Sergio Ramos en défense centrale. Après son succès (5-1) face à Lorient sur la pelouse du Parc des Princes le week-end dernier, le PSG devra capitaliser sur cette victoire afin de s’imposer face au Clermont Foot, et ainsi se rapprocher un peu plus du dixième titre de champion de France de son histoire. Quel est votre sentiment à l’approche de cette rencontre ? Rendez-vous dans les commentaires pour nous laisser vos pronostics.

Avant la victoire du week-end dernier, très peu d’entre vous avaient senti le festival au Parc des Princes, la victoire 5-1 face aux Merlus n’a donc pas été pronostiqué. Un peu plus d’entrain et d’optimisme en cette de saison … .