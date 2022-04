En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé (24 ans) n’a pas fini de faire parler de lui. Si les supporters du PSG peuvent craindre de perdre leur attaquant, ils ne sont visiblement pas les seul à partager ce sentiment. C’est en marge de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats que Christophe Galtier s’est exprimé sur le cas Mbappé. Le coach de l’OGC Nice, présent en conférence de presse, a fait savoir qu’il était dans l’intérêt du championnat de France que l’international français poursuive en Ligue 1 : « Il faut croiser les doigts, tout le monde doit croiser les doigts pour que Kylian Mbappé reste en France. J’ose espérer que tous les supporters parisiens et tous ceux qui aiment le PSG souhaitent que Kylian reste. Il faut aussi que tout le monde, vous (les journalistes) comme nous (les entraîneurs) et les spectateurs ou téléspectateurs souhaitions que Kylian Mbappé reste au PSG« .

Pour d’autres observateurs du championnat de France, un éventuel départ de Kylian Mbappé ne serait pas fatal à la Ligue 1. C’est le cas de Nabil Djellit, qui s’est exprimé sur la situation dans l’émission L’Equipe du Soir du 8 Avril : « Moi ça ne va pas bouleverser ma vie. Je regarde la Ligue 1 non pas pour Mbappé.« . Le journaliste a ensuite loué l’évolution de Mbappé en ajoutant qu’elle peut-être dangereuse pour celle de la Ligue 1 : « Alors évidemment je préfèrerais qu’il reste, mais Kylian Mbappé c’est la cerise sur le gâteau, et une cerise qui devient trop grande par rapport au gâteau moi ça m’inquiète. Ce qui m’intéresse c’est que le gâteau continue à grandir, et si la cerise peut rester et grandir aussi, tant mieux. Mais l’attractivité de la Ligue 1 c’est pas que Mbappé, la Ligue 1 continuera même si Mbappé s’en va, et il y aura de l’attractivité aussi« .