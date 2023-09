CF63 / PSG : Le groupe parisien avec Kylian Mbappé

Le PSG se déplace au Stade Grabriel-Montpied pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Cette rencontre face au Clermont Foot se jouera ce samedi (17h sur Prime Video). Pour l’occasion, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur la quasi-totalité de son groupe.

Outre les blessés de longue date que sont Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Marco Asensio et Keylor Navas sont également absents du groupe convoqué par Luis Enrique pour le déplacement de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. L’Espagnol « poursuit son protocole de soins« , quand le deuxième portier du PSG « présente une douleur lombaire et effectuera des exercices en salle ce jour« , annonce le club de la capitale dans son point médical du jour. Par ailleurs, malgré le flou entretenu par son entorse à la cheville gauche, Kylian Mbappé est lui présent dans le groupe, Luis Enrique annonce même en conférence de presse d’avant-match ce vendredi : « Kylian s’est entraîné avec le groupe, il a fait tout l’entraînement, sans gêne. Il est parfaitement disponible. Il a reçu des soins toute la semaine, il est en parfaite condition« .

Après avoir effectué son retour le week-end dernier lors du Classique face à l’OM (victoire 4-0) en jouant une dizaine de minute, Nordi Mukiele est bien présent dans le groupe du Paris Saint-Germain pour se déplacer en Auvergne et pourrait enchaîner en glanant davantage de minutes de jeu avec la multiplication des matchs et les blessures de certains de ses coéquipiers.

Le groupe du PSG qui affrontera le Clermont Foot

Gardiens : Donnarumma, Tenas, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Mukiele, Kurzawa

Milieux : Ugarte, Fabian Ruiz, Danilo, Vitinha, Ndour, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Ramos, Barcola