CF63 / PSG – les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier après-midi, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Clermont dans le cadre de la septième journée. Une rencontre durant laquelle le PSG s’est montré maladroit devant le but.

Quatre jours avant son déplacement à Newcastle lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG se rendait sur la pelouse de Clermont hier après-midi pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Après sa démonstration contre Marseille la semaine dernière (4-0), les Parisiens n’ont pas réussi à se défaire de Clermontois et sont tombés sur un très grand Mory Diaw, auteur de dix parades. En face, Gianluigi Donnarumma a aussi été très performant dans ses buts avec notamment une magnifique double parade dès le retour des vestiaires. Le portier italien a été l’homme du match coté PSG, avec une note de 7,5 dans le Parisien et de 7 dans l’Equipe. Le quotidien francilien indique que « Si Paris a vu passer quelques ballons chauds dans sa surface, il n’a pas eu d’intervention à faire en première période. Après la pause, il sauve son équipe grâce à une double parade réflexe (47e) puis en se détendant sur un tir de Konaté (53e)« . En défense, Le Parisien souligne le bon match de Danilo Pereira avec un 6/10. « Le positionnement très haut de Hakimi ne lui a pas facilité la tâche, à l’image de l’action qui aurait dû coûter un pénalty après une faute sur Magnin (27e). Au combat, il coupe tout de même quelques ballons chauds à l’image de ce tacle en bout de course devant Boutobba (89e). Tout proche de marquer (18e, 90e + 1). » Dans l’Equipe, c’est son compère de la défense centrale, Milan Skriniar qui a obtenu la note de 6.

Le milieu et l’attaque en berne

De nouveau titulaire au milieu de terrain au côté de Vitinha, Fabian Ruiz est l’un des flops de la rencontre côté PSG pour l’Equipe. « Milieu axial avec Vitinha dans le 4-2-4 de Luis Enrique, l’Espagnol a livré une prestation sans saveur. Il a manqué d’impact aussi bien défensivement, à la récupération, qu’offensivement, où il n’a pas pesé sur le jeu de son équipe. » Il a obtenu un 4 sur 10. C’est également le cas de Randal Kolo Muani, « aligné au départ attaquant axial avec Mbappé, l’ancien Nantais a été quelconque. Il a eu quelques opportunités qu’il a mal négociées : frappe trop molle (33e) et manque de spontanéité alors qu’il était en bonne position de tir devant la surface (74e). Il aurait pu se racheter avec une passe pour Gonçalo Ramos, qui aurait dû être décisive si le Portugais avait été plus inspiré (81e). Il a mieux fini la rencontre, après son passage à gauche, consécutif à la sortie de Barcola (64e) » et de Bradley Barcola. « Attaquant couloir gauche, le jeune Parisien s’est signalé par son repli défensif, à l’image de son retour jusque dans sa surface pour contrer Konaté (10e). Mais offensivement, face certes à une bonne équipe de Clermont, il n’en a pas montré assez. Peu ou pas de différences ou de débordements. Il a eu des difficultés à prendre le meilleur offensivement sur le duo Seidou–Konaté« , explique le quotidien sportif.