Champion d’Automne, Mbappé…les chiffres après LOSC / PSG

Hier soir, le PSG a concédé le nul (1-1) dans les dernières secondes du match contre Lille. Seul buteur parisien, Kylian Mbappé a encore prouvé qu’il aimait jouer contre le LOSC.

Avant même le match contre Lille hier soir en clôture de la seizième journée de Ligue 1, le PSG était assuré du titre honorifique de champion d’automne, en raison des défaites de Nice et Monaco. Comme le rapporte Michel Kollar, historien des Rouge & Bleu sur le site internet du club de la capitale, Le PSG a été sacré dix fois champion d’automne lors des treize dernières saisons. Les Parisiens « ont d’ailleurs été sacrés champions de France lors de 8 des 9 derniers exercices où ils ont décroché ce titre symbolique à mi-saison. » Seul buteur de la rencontre côté PSG, Kylian Mbappé a augmenté son avance en tête des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec seize réalisations. Il devance de neuf buts son premier poursuivant, Akor Adams (Montpellier).

Neuvième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 1

Avec cette réalisation, le numéro 7 du PSG a inscrit son 180e but en Ligue 1. Il est le seul huitième meilleur buteur de l’histoire du championnat de France (164 avec Paris, 16 avec Monaco). Lille, un des adversaires préférés de l’international français. Avec ce nouveau but, il est impliqué sur dix-sept réalisations contre Le LOSC (11 buts et 6 passes décisives). C’est son adversaire préféré à égalité avec Montpellier. Enfin, Achraf Hakimi a atteint la barre symbolique des 100 matches sous le maillot du PSG en entrant en jeu hier. En 100 rencontres, il a marqué 13 buts et délivré 16 passes décisives.