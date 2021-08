Chaudel : “L’arrivée de Messi représente une surexposition mondiale au niveau des réseaux sociaux”

Le PSG a réalisé un coup de maître en décrochant la signature, pour deux ans plus une en option, de Lionel Messi. Si sur le rectangle vert son apport est attendu avec grande impatience, l’impact de la Pulga du côté du marchandising s’annonce également colossal. Pour France Bleu Paris, l’économiste du sport, Vincent Chaudel, a fait un petit point à ce sujet.

Dans un premier temps, le fondateur de l’Observatoire du Sport Business a fait une petite projection sur ce que devrait coûter concrètement Lionel Messi annuellement. Vincent Chaudel insiste par ailleurs sur l’énorme coup du PSG d’avoir fait signer l’Argentin libre: “Le PSG n’a pas eu à payer de transfert et quand on voit que le transfert de Neymar était de 222 millions d’euros, c’est déjà une bonne économie. De toute façon Messi avait accepté une renégociation à la baisse de son salaire, c’est-à-dire la moitié de son salaire. Il faut garder à l’esprit que l’année dernière il a gagné 33 millions d’euros avec ses sponsors. Donc même en diminuant de moitié son salaire il n’est pas à la rue. Le problème, c’est la fiscalité française. Les charges d’un salaire comme celui de Messi coûte cher, estime Chaudel. On parle de 35 millions d’euros net, ce qui devrait coûter dans les 60 millions d’euros au club.“

Que ce soit en ce qui concerne les ventes de maillots, les produits dérivés ou les réseaux sociaux, Lionel Messi va clairement faire passer un cap au PSG. Chaudel fait un point sur l’impact concret de l’ex barcelonais : “Il y a cette vente de maillots et de produits dérivés qui est colossale. Au Barça, les ventes des maillots de Messi ont rapporté 30 millions d’euros au club catalan. A Paris, il va y avoir un effet collector parce que Messi ne va pas rester 20 ans à Paris comme à Barcelone. Il y a donc une ruée vers l’or, du moins une ruée vers le maillot du Ballon d’or. Donc on peut attendre au moins autant qu’au Barça pour les maillots. (…) L’arrivée de Messi représente une surexposition mondiale et notamment sur les réseaux sociaux. Le club a fait 13 millions de fans en quelques jours. Cette dimension là est importante parce que ce sont des fans du monde entier. Messi a plus de 250 millions de fans sur les réseaux sociaux. Et là on assiste à la monétisation des réseaux digitaux.”

