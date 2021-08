Messi en Ligue 1, Fabregas loue les qualités du championnat de France

Beaucoup ont, et auront, du mal à admettre la chose, pourtant cela est bien la réalité orchestrée par le PSG : Lionel Messi foulera les pelouses de Ligue 1 pour, à minima, les deux prochaines saisons. Une Ligue 1 qui ne s’annonce pas si simple que certains le prédisent à la Pulga, prévient Cesc Fabregas.

Le milieu de terrain de l’AS Monaco connait bien le néo numéro 30 parisien pour l’avoir côtoyé du côté du FC Barcelone de 2011 à 2014. Peut-on donc parler de conseil d’ami ? Toujours est-il que, pour le média britannique Metro, l’Ibère a mis en garde Lionel Messi, notamment sur le niveau physique de l’élite hexagonale : «c’est un bon championnat, un championnat qui s’améliore. Il y a déjà des joueurs physiques et agressifs, les équipes défendent très bien. (…) Il est certain que lorsque le PSG ne gagne pas le championnat, tout le monde le voit comme un désastre parce qu’il dépense beaucoup d’argent. Tout le monde voit la Ligue 1 comme un championnat à une seule équipe, mais ces cinq dernières années, Monaco et Lille ont brisé cela“, a exposé Fabregas dans des propos relayés par Foot Mercato.