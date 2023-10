Chawinga : « Forcément spécial de jouer au Parc des Princes »

Demain soir (20 heures), les Féminines du PSG reçoivent Manchester United lors du barrage retour à la qualification à l’UEFA Women’s Champions League. Thabita Chawinga, l’attaquante parisienne, à hâte de jouer cette rencontre.

La semaine dernière, les Féminines du PSG se déplaçaient à Manchester pour y défier United dans le cadre du barrage aller de qualification à l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes avaient ouvert le score par l’intermédiaire de leur recrue en attaque, Thabita Chawinga (0-1, 53e). Les mancuniennes ont finalement égaliser à 20 minutes de la fin avec un but de Melvine Malard. Les joueuses de Jocelyn Prêcheur devront faire la différence demain soir, au Parc des Princes, pour se qualifier pour la phase de poules de la compétition. À la veille de cette rencontre, Thabita Chawinga s’est confié à PSG TV. Extraits choisis…

La préparation au match de demain

« Nous nous préparons bien avec l’équipe, je pense que tout le monde est concentré sur cette rencontre. Je crois qu’ensemble, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats et réaliser encore plus de choses. Je crois aussi que Dieu nous aidera à gagner ce match. Nous avons été très bon au match aller, même si bien sûr, nous avons aussi fait des erreurs. Mais depuis nous avons fait du bon travail avec les filles, ensemble. Nous travaillons beaucoup sur la finition, sur la façon dont nous pouvons défendre et sur la façon dont nous pouvons occuper l’espace. L’entraînement sert à ça : nous apprendre ce que nous pouvons faire et mettre en place. La dernière chose qu’il nous restera à faire, ce sera les efforts durant le match. Nous devrons être unies et nous battre jusqu’à la fin des 90 minutes, tout au long du match.«

Le match au Parc des Princes

« Oui, c’est forcément spécial de jouer dans ce stade. Il est particulièrement grand et la qualité du terrain est très bonne. Je suis très heureuse d’avoir pu jouer au Parc des Princes contre Lyon et que ça puisse être de nouveau le cas mercredi soir contre Manchester United.«