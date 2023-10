Ce samedi soir, Chelsea et Arsenal se font face pour le compte de la 9e journée de Premier League. L’occasion pour Mauricio Pochettino et Mikel Arteta, anciens coéquipiers au PSG, de se retrouver.

Mikel Arteta réalise de très belles choses depuis de longs mois avec Arsenal. Passés tout près de la Premier League l’exercice dernier, les Gunners, sous sa houlette, performent toujours autant en championnat. Et c’est face à Chelsea que ces derniers vont batailler ce samedi en marge de la 9e journée. Présent en conférence de presse ce jour à la veille de ce derby XXL, le technicien ibère est revenu sur le lien très étroit qu’il entretient avec le coach adverse, à savoir Mauricio Pochettino.

Un homme décisif dans sa carrière

Les deux hommes ont évolué ensemble au PSG au début des années 2000. Période durant laquelle Mauricio Pochettino a joué un rôle décisif dans la carrière et la vie du jeune Mikel Arteta. « À Paris, c’était ma première opportunité professionnelle et quand je suis arrivé, on a vécu ensemble trois mois dans un hôtel, relate-t-il, avec une certaine nostalgie, devant la presse. Il a été une des personnes les plus influentes dans ma carrière de footballeur. il m’a pris sous le bras. Il a pris soin de moi comme un enfant, comme un petit frère. Il a joué un rôle important dans mon succès à Paris, car il s’est vraiment occupé de moi, m’a donné beaucoup de confiance et m’a prodigué des conseils. Il a été un modèle pour moi depuis ce moment-là. Le conseil qu’il m’a donné ? Ne deviens pas entraîneur, c’est trop dur. (rire) »