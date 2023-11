Cher Ndour accepte totalement son rôle de remplaçant

Arrivé du SL Benfica lors de la dernière période de mercato, Cher Ndour explique que son rôle de remplaçant lui correspond bien pour le moment.

À seulement 19 ans, Cher Ndour a réussi à séduire les dirigeants de grands clubs européens. Véritable promesse du football, l’Italien a pu montrer sa palette technique avec les jeunes du SL Benfica et les Espoirs du Portugal lors de la saison 2022/23. Un talent qui a vite interpellé Luis Campos, grand amateur du football portugais, qui s’est empressé de faire venir dans la capitale lors du dernier mercato. Depuis son arrivée, le milieu de terrain a disputé seulement 30 petites minutes de jeu avec le Paris Saint-Germain. « Cher Ndour est un joueur de futur » avait pourtant déclaré Luis Enrique il y a quelques semaine, promettant que le jeune joueur allait pouvoir gratter de sérieuses minutes de jeu dans les prochaines semaines.

« Je n’aurais pas aimé partir en prêt »

Une situation de remplaçant, en dehors même de la rotation qui semble lui convenir. Au micro de la chaîne de télévision italienne Rai, Cher Ndour s’est confié sur sa situation et a expliqué que son rôle de remplaçant entrait dans son chemin de développement : « Mon idée est d’aller dans une équipe et d’y rester. Je n’aurais pas aimé partir en prêt. Je me sens bien à l’étranger. Cet été j’ai eu la chance de revenir en Italie mais pour le moment cela ne fait pas partie de mes plans. Un jour je le ferai, mais je ne sais pas où, ni quand », a ajouté le joueur. En effet, le milieu de terrain avait l’occasion de quitter temporairement la capitale, en prêt, du côté de la Sampdoria ou Braga. Avec 4 titularisations en 4 rencontres, Cher Ndour se montre indéboulonnable avec la sélection espoir italienne, malgré ce manque de temps de jeu conséquent en club.