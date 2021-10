Le PSG a arraché une victoire inespérée dans les dernières minutes de la rencontre face au LOSC au Parc des Princes ce vendredi (2-1). Une situation qui s’est répétée à de nombreuses reprises cette saison en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions. Interrogé par Le Parisien, Benoit Cheyrou estime que ces situations peuvent permettre aux Rouge & Bleu d’être encore plus unis dans l’adversité.

« Au regard de la façon dont elle a gagné ses derniers matchs, il ne fait aucun doute que cette équipe ne lâche rien. Même sans être transcendant, le PSG fatigue son adversaire en faisant tourner le ballon et montre qu’il y a de vraies ressources morales dans cette équipe. (…) Il y a une telle marge de progression sur le plan collectif que voir cette équipe capable de forcer sa nature pour aller chercher des succès à l’orgueil est encourageant. Gagner des matchs dans ces conditions soude un groupe comme rarement. Plus la montagne est haute, plus on est heureux d’arriver au sommet. »