Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 30 octobre 2021. La victoire parisienne face au LOSC, la belle performance d’Ángel Di María, Leo Messi décevant et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur cette victoire arrachée par le PSG face au LOSC (2-1) dans le dernier quart d’heure de la rencontre grâce à Marquinhos et Di María. Même si le club de la capitale n’a pas brillé, « il continue de gagner quand tout porte à croire qu’il est sur le point de vaciller. » Dominateur pendant une heure, le LOSC s’est montré inefficace devant et les Rouge & Bleu ont fini par renverser une situation défavorable pour la cinquième fois de la saison. Si Marquinhos a joué le rôle du « pompier formidable » en « éteignant l’incendie », Neymar Jr et Ángel Di María ont donné un nouveau souffle au PSG en seconde période et « ont démontré qu’ils demeuraient des grands joueurs. » Critiqué ces derniers temps, Neymar a montré « que l’étoile brésilienne pouvait encore briller longtemps mais différemment, à condition de ne plus trop porter le ballon. » Mais avant le changement tactique et le passage à une défense à trois à l’heure de jeu, il ne faut pas non plus oublier la première période parisienne, qui « fut sans doute l’une des plus mauvaises de l’ère Pochettino. »

Le quotidien sportif revient également sur les prestations des deux Argentins : Leo Messi et Ángel Di María. Le premier nommé est sorti à la pause en raison d’une gêne musculaire et n’a toujours pas été décisif en Ligue 1. Positionné dans un rôle de faux numéro 9, il s’est montré « imprécis et emprunté. » Son manque de connexion dans le jeu et son imprécision dans le dernier geste ont notamment sauté aux yeux ce vendredi soir. De son côté, Ángel Di María a sonné la révolte au PSG et sa seconde période face au LOSC « est à ranger parmi les bijoux » grâce à une passe décisive et un but victorieux à la 88e minute.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 7 – Kehrer 4, Marquinhos 8, Kimpembe 7, Bernat 4 – Wijnaldum 3, Danilo 5, Gueye 5 – Di María 8, Messi 3, Icardi 4, Neymar 7. Pochettino : 5

De son côté, Le Parisien revient également sur cette victoire du PSG face au LOSC. Si les Parisiens ont livré une mauvaise prestation dans l’ensemble, une qualité majeure ressort cette saison : leur force de caractère. Comme souvent depuis le début de l’exercice 2021-2022 (Lyon, Metz, Angers, Leipzig), le club de la capitale renverse des situations mais montre surtout « qu’il conserve une foi et une flamme comme un moteur pour avancer. » Mais les Parisiens ne pourront pas toujours se reposer sur cette force de caractère pour renverser les scores et « le PSG n’a rien caché de ses démons actuels quand l’arbre Kylian Mbappé n’est plus là pour cacher la forêt de médiocrité qu’est le paysage de cette équipe en cet automne. »

Le quotidien francilien fait également un focus sur la prestation de Leo Messi. Décevant pendant 45 minutes, l’Argentin « était diminué face au LOSC » en raison d’une gêne musculaire ressentie à l’entraînement, « et cela a joué sur son niveau et son implication. » Efficace en Ligue des champions (3 buts), le joueur de 34 ans peine en championnat. Il est en effet le joueur de Ligue 1 à avoir le plus tiré cette saison sans marquer (15 tirs, 4 cadrés). Le quotidien régional évoque également la belle performance d’Ángel Di Maria, « qui aura été le vrai détonateur du réveil. » Auteur de son deuxième but et de sa troisième passe décisive cette saison, El Fideo a joué un grand rôle sur la pelouse du Parc des Princes. « Je joue là où on me dit de jouer. Je veux juste jouer. Je peux jouer que ce soit sur le côté, à l’intérieur, devant, j’aime bien chercher le 9, avoir des contacts avec lui, le trouver. J’aime jouer quelle que soit la position, dépendant du match », a déclaré le joueur en fin de match.

Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 7 – Kehrer 3, Marquinhos 6, Kimpembe 5.5, Bernat 4 – Wijnaldum 4, Danilo 5, Gueye 4 – Di María 7, Messi 3, Icardi 4, Neymar 6

Dans son édition du jour, La Voix du Nord revient sur cette défaite du LOSC. Dominateur pendant une heure, le champion de France 2021 « n’a pas tenu sur la durée en craquant à deux minutes de la fin. » Grâce à un grand Renato Sanches, le LOSC avait logiquement ouvert le score en première période par Jonathan David et « avec le recul, Lille peut maintenant regretter de ne pas avoir su concrétiser une autre de ses opportunités », rapporte le journal. Mais la sortie de Leo Messi à la pause « a finalement libéré les Parisiens » qui ont enchaîné les vagues en seconde période grâce notamment à un « Neymar est devenu plus entreprenant. » Les entrées de Colin Dagba et Nuno Mendes « ont amené du sang frais. »