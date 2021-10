Vinicius compare Mbappé à Messi et Ronaldo

Le PSG retrouve la Ligue des Champions ce mercredi avec un déplacement à Leipzig qui peut être décisif dans la course à la qualification… Les Rouge & Bleu devraient compter de nouveau sur Kylian Mbappé pour cette rencontre. L’international, qui souffrait d’une infection ORL, pourrait revenir à l’entraînement dès ce dimanche pour se préparer. Interrogé par le média brésilien Esporte Interativo, Vinicius Jr a été particulièrement dithyrambique en évoquant le jeune bondynois.

« Chaque joueur veut jouer avec Mbappé. C’est un grand joueur, comme Cristiano et Messi. C’est un joueur de la nouvelle génération et il va rester pendant de longues années dans cette génération montante. Nous ne parlons pas des autres joueurs. Je joue avec Benzema, Rodrygo, Hazard, Asensio et d’autres grands joueurs. Et j’adore jouer avec eux ! »