Le nom de Christian Eriksen est associé au PSG depuis plusieurs mois. Arrivé l’hiver dernier à l’Inter Milan, l’international danois n’a pas réussi à s’imposer au sein du club italien et n’entre plus dans les plans de son entraîneur Antonio Conte. Un départ de l’Inter cet hiver est la tendance la plus probable pour lui. Ces derniers temps, il a été associé à un échange avec Leandro Paredes. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, il aurait fait un choix sur son avenir. Eriksen souhaiterait rejoindre le PSG. L’une des raisons à ça, la future présence de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Le technicien argentin a entraîné le Danois (28 ans) lors de son passage à Tottenham. Eriksen qui aurait déjà fait savoir qu’il ne comptait pas revenir en Premier League alors qu’il était dans le viseur de Manchester United, Arsenal ou West Ham.