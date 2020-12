Ces derniers temps Christian Eriksen – qui joue très peu à l’Inter – est associé au PSG. Et lorsqu’on parle de l’international danois, on l’associe souvent à Leandro Paredes. En effet, depuis plusieurs semaines le sort des deux joueurs fait les choux gras de la presse sportive italienne. L’Argentin plaît à Antonio Conte qui aimerait le faire venir à Milan, alors qu’Eriksen est annoncé comme une piste crédible pour le PSG, encore plus avec l’arrivée prochaine de Mauricio Pochettino – son ancien coach à Tottenham – sur le banc Rouge & Bleu. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport explique qu‘Antonio Conte doit rencontrer ses dirigeants dès demain pour évoquer et faire accélérer le dossier Leandro Paredes. En effet l’ancien coach de la Juve souhaite avoir sous ses ordres le numéro 8 parisien le plus rapidement possible. La Gazzetta qui fait savoir qu’une réunion doit avoir lieu dans les prochains jours entre les dirigeants du PSG et ceux de l’Inter afin d’évoquer le fameux échange Christian Eriksen / Leandro Paredes. Les prochains jours devraient donc nous rapporter plus de précisions sur cette possible transaction.