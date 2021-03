Né en 1966 à la clinique du Parc des Princes, Stéphane Bitton est journaliste et supporter du PSG. Chaque matin, il chronique sur France Bleu Paris. Et à ses yeux, nous sommes dans des jours véritablement décisifs.

“C’est la phase d’accélération du PSG, les cinq jours qui s’annoncent vont être décisifs. Le PSG restera-t-il le roi de France ? Nous sommes nombreux à en douter depuis la déconvenue contre Nantes et le nombre anormal de défaites (7 en Ligue 1). Mauricio Pochettino et ses joueurs vont devoir démontrer. L’équation est simple : battre Lille cet après-midi et rester dans la course au titre à Lyon. Entretemps, vendredi, on aura le tirage de la Ligue des champions. De quoi faire encore tourner la tête des joueurs du PSG. Il faudra rester bien concentré. La semaine a été particulièrement compliquée, la défaite face à Nantes, les cambriolages qui ont touché des joueurs et finalement tout le monde. Trop de up and down. Le PSG doit nous envoyer un message fort. Il n’a plus le choix“, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin.