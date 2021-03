PSG / Lille : quel onze de départ proposera Pochettino ?

Quand on est le PSG, on doit tout gagner. Y compris un huitième de finale de Coupe de France un mercredi à 17h45, (France 2 et Eurosport 2) au Parc des Princes contre le LOSC alors que la priorité est donnée à la Ligue des champions et à la Ligue 1. Ce sera encore une fois sans Neymar, qui espère rejouer à Lyon dimanche en L1. Ce sera sans Presnel Kimpembe, qui est ménagé. Ce sera sans Pablo Sarabia (absent pour deux matches à cause d’un souci à la hanche). Ce sera sans Alexandre Letellier (cuisse) ni Juan Bernat (reprise).

Ce sera probablement avec Sergio Rico dans la cage du PSG en vertu du turnover. Avec une défense renouvelée. Dagba ou Florenzi à droite, Kurzawa à gauche, et la charnière bis Kehrer-Diallo. Dans l’entrejeu, c’est le tandem Gueye-Paredes qui tient la corde. C’est très flou en ce qui concerne la partie offensive. On s’attend à voir Verratti ménagé. Pour le reste, c’est très ouvert entre Draxler, Rafinha, Di Maria, Mbappé, Kean et Icardi. La presse (voir ci-dessous) propose d’ailleurs des formules très variées. Côté lillois, Galtier a confirmé que Maignan serait titulaire. L’entraîneur du LOSC devrait mettre sa défense type sur le banc, avec Xeka en charnière centrale. La création devrait être confiée à Yazici et Araujo.

Possible feuille de match du PSG/LOSC

Huitième de finale de la Coupe de France 20/21 | Mercredi 17 mars 2021 à 17h45 au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 | Arbitre : Delajod

PSG : Rico – Dagba, Kehrer, Diallo, Kurzawa – Gueye, Paredes – Di Maria, Rafinha, Mbappé – Icardi Remplaçants parmi : Navas, Florenzi, Pembele, Marquinhos, Bakker, Danilo, Herrera, Verratti, Kean, Draxler Entraîneur : Pochettino

: Maignan – Pied, Xeka, Botman, Djalo, Bradaric – Araujo, André, Soumare, Bamba – Weah, Yazici

Groupe probable du PSG : Rico, Navas, Franchi – Dagba, Kehrer, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Pembele, Marquinhos, Bakker – Gueye, Paredes, Danilo, Herrera, Verratti, Kean, Draxler, Rafinha, Michut, Simons – Di Maria, Mbappé, Kean, Icardi